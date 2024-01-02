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Опубликовано 2 января 2024, 11:37

ВСУ потеряли более 115 военных, пытаясь совершить атаку на Купянском направлении

Российские войска отбили за прошедшие сутки шесть атак Вооружённых сил Украины (ВСУ) на Купянском направлении. В результате украинская армия потеряла более 115 человек и 13 единиц техники. Об этом сообщили в Минобороны во вторник, 2 января.

"На Купянском направлении активными действиями подразделений Западной группировки войск, ударами штурмовой и армейской авиации, огнём артиллерии отражены шесть атак штурмовых групп 21-й, 60-й, 115-й механизированных и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населённых пунктов Синьковка и Терны Харьковской области",говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, ВС РФ поразили подразделения 4-й танковой, 14-й, 44-й механизированных бригад ВСУ и 103-й бригады теробороны около Петропавловки, Песчаного и Вишнёвого Харьковской области. В результате армия Украины лишилась свыше 115 военных, трёх танков, девяти автомобилей, гаубицы Д-30 и артиллерийской американской системы М777.

МО РФ: на Южно-Донецком направлении ВСУ за сутки потеряли до 140 военных
МО РФ: на Южно-Донецком направлении ВСУ за сутки потеряли до 140 военных

А ранее украинский генерал в отставке Сергей Кривонос заявил, что ВСУ оказались в тяжёлой ситуации на Купянском направлении. По его словам, Киеву не под силу снабдить свою армию не только должным количеством тренированных бойцов, но и вооружениями, поэтому у военных нет возможности ответить на российское наступление.

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ТАСС / Алексей Коновалов

Дарья Нарыкова
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