Российские войска отбили за прошедшие сутки шесть атак Вооружённых сил Украины (ВСУ) на Купянском направлении. В результате украинская армия потеряла более 115 человек и 13 единиц техники. Об этом сообщили в Минобороны во вторник, 2 января.

"На Купянском направлении активными действиями подразделений Западной группировки войск, ударами штурмовой и армейской авиации, огнём артиллерии отражены шесть атак штурмовых групп 21-й, 60-й, 115-й механизированных и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населённых пунктов Синьковка и Терны Харьковской области", — говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, ВС РФ поразили подразделения 4-й танковой, 14-й, 44-й механизированных бригад ВСУ и 103-й бригады теробороны около Петропавловки, Песчаного и Вишнёвого Харьковской области. В результате армия Украины лишилась свыше 115 военных, трёх танков, девяти автомобилей, гаубицы Д-30 и артиллерийской американской системы М777.