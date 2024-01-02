Вооружённые силы Украины (ВСУ) за минувшие сутки потеряли на Южно-Донецком направлении до 140 военных. Также были поражены две артиллерийские американские системы М777. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск "Восток" при поддержке ударов авиации и огня артиллерии поразили живую силу и технику 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ и 128-й бригады теробороны в районах населённых пунктов Новомихайловка и Старомайорское ДНР", — говорится в сообщении оборонного ведомства.

Кроме того, противник потерял за сутки до 140 военных и три автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы были поражены две артиллерийские американские системы М777 и три самоходные артиллерийские установки, в том числе две М109 Paladin производства США и одна Krab польского производства, а также САУ "Акация" и орудие Д-20.