ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 1 января 2024, 12:13
4195

ВСУ потеряли почти три сотни солдат на самом смертоносном для них участке фронта

МО РФ: ВСУ на Донецком направлении потеряли свыше 260 бойцов и три гаубицы Krab

Российские военные за сутки ликвидировали на Донецком направлении свыше 260 бойцов Вооружённых сил Украины, а также уничтожили 10 единиц техники противника. Об этом заявили в пресс-службе Министерства обороны РФ в понедельник, 1 января.

"На Донецком направлении подразделения Южной группировки войск слаженными действиями во взаимодействии с оперативно-тактической авиацией и артиллерией нанесли поражение живой силе и технике противника в районах населённых пунктов Белогоровка, Клещеевка и Андреевка Донецкой Народной Республики", — уточнили в ведомстве.

В Минобороны сообщили, что на этом участке ВСУ потеряли две боевые машины пехоты и четыре пикапа. А во время контрбатарейной борьбы российские силы поразили три польские самоходные артиллерийские установки (САУ) Krab, а также американскую РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37.

ВКС ударили по украинским аэродромам, где базируются самолёты – носители ракет Storm Shadow
ВКС ударили по украинским аэродромам, где базируются самолёты – носители ракет Storm Shadow

Ранее Лайф писал, что украинская армия за сутки потеряла до 200 военных на Краснолиманском направлении. Кроме того, ВСУ лишились одного танка, двух бронемашин, трёх автомобилей и гаубицы Д-20.

BannerImage

Getty Images / Ozge Elif Kizil / Anadolu

Никита Осипов
  • Новости
  • ВС РФ
  • ВСУ
  • Минобороны РФ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar