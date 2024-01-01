ВСУ потеряли почти три сотни солдат на самом смертоносном для них участке фронта
МО РФ: ВСУ на Донецком направлении потеряли свыше 260 бойцов и три гаубицы Krab
Российские военные за сутки ликвидировали на Донецком направлении свыше 260 бойцов Вооружённых сил Украины, а также уничтожили 10 единиц техники противника. Об этом заявили в пресс-службе Министерства обороны РФ в понедельник, 1 января.
"На Донецком направлении подразделения Южной группировки войск слаженными действиями во взаимодействии с оперативно-тактической авиацией и артиллерией нанесли поражение живой силе и технике противника в районах населённых пунктов Белогоровка, Клещеевка и Андреевка Донецкой Народной Республики", — уточнили в ведомстве.
В Минобороны сообщили, что на этом участке ВСУ потеряли две боевые машины пехоты и четыре пикапа. А во время контрбатарейной борьбы российские силы поразили три польские самоходные артиллерийские установки (САУ) Krab, а также американскую РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37.
Ранее Лайф писал, что украинская армия за сутки потеряла до 200 военных на Краснолиманском направлении. Кроме того, ВСУ лишились одного танка, двух бронемашин, трёх автомобилей и гаубицы Д-20.
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