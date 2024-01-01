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ВСУ потеряли за сутки до 200 солдат и танк на Краснолиманском направлении

1 января, 11:50
ВСУ потеряли за сутки на Краснолиманском направлении до 200 военных и 1 танк. Обложка © Getty Images / Kostya Liberov / Libkos

ВСУ потеряли за сутки на Краснолиманском направлении до 200 военных и 1 танк. Обложка © Getty Images / Kostya Liberov / Libkos

Украинская армия за сутки потеряла до 200 солдат на Краснолиманском направлении, попав под огневой удар российских войск. Об этом рассказали в Минобороны России.

"На Краснолиманском направлении подразделения группировки "Центр" во взаимодействии с авиацией и артиллерией нанесли поражение скоплениям живой силы и техники 67-й механизированной бригады ВСУ и 100-й бригады теробороны в районах населённых пунктов Червоная Диброва Луганской Народной Республики и Серебрянского лесничества", — уточнили в ведомстве.

Всего за сутки на данном участке украинская сторона лишилась до 200 военных, одного танка, двух бронемашин, трёх автомобилей и гаубицы Д-20.

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Накануне сообщалось, что Вооружённые силы Украины за сутки потеряли на Донецком направлении до 300 военных, а также две боевые бронированные машины и четыре автомобиля.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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