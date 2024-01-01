Говоря о мобилизации украинцев, которую экс-офицер счёл насильственной, он заявил, что новым солдатам украинской армии не хватает "морально-боевых качеств". Это, по мнению Старикова, также повлияет на обвал украинского фронта.

Ранее в Киеве признались, что не сбили ни одной российской ракеты Х-22 с начала специальной военной операции. Как заявил советник командования воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, такая ракета летит со скоростью четыре тысячи километров в час и заходит на цель по баллистической траектории, поэтому перехватить её сложно — и без специальных средств не получится.