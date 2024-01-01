Полковник СБУ раскрыл причину скорого обвала фронта ВСУ
Полковник СБУ Стариков: Украинский фронт рухнет из-за мобилизованных
Российская армия ищет слабые места в украинской обороне, что впоследствии приведёт к обрушению фронта ВСУ. Как считает отставной полковник СБУ Олег Стариков, ухудшает положение сил Украины и насильственная мобилизация.
"Они ищут слабые места, создают напряжение, и где-то это напряжение <…> рухнет. Помнишь, <...>, прорыв, обрушение фронта", — заявил он в эфире YouTube-канала "Студия Руслана Бизяева".
Говоря о мобилизации украинцев, которую экс-офицер счёл насильственной, он заявил, что новым солдатам украинской армии не хватает "морально-боевых качеств". Это, по мнению Старикова, также повлияет на обвал украинского фронта.
Ранее в Киеве признались, что не сбили ни одной российской ракеты Х-22 с начала специальной военной операции. Как заявил советник командования воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, такая ракета летит со скоростью четыре тысячи километров в час и заходит на цель по баллистической траектории, поэтому перехватить её сложно — и без специальных средств не получится.
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