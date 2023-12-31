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31 декабря, 14:23

В Минобороны раскрыли новые потери ВСУ на самом смертоносном для них участке фронта

Минобороны РФ: ВСУ за сутки потеряли до 300 военных на Донецком направлении

Вооружённые силы Украины за сутки потеряли на Донецком направлении до 300 военных, а также две боевые бронированные машины и четыре автомобиля. Об этом заявили в Министерстве обороны России в воскресенье, 31 декабря.

"На Донецком направлении подразделения Южной группировки войск слаженными действиями во взаимодействии с оперативно-тактической авиацией и артиллерией отразили три атаки штурмовых групп 56-й мотопехотной, 24-й механизированной и 80-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населённых пунктов Богдановка и Георгиевка Донецкой Народной Республики ", — отметили в ведомстве.

В Минобороны РФ добавили, что российские военные нанесли удары по живой силе противника у Богдановки, Красного, Клещеевки, Андреевки и Курдюмовки ДНР. При этом во время контрбатарейной борьбы поражены американская артиллерийская система М777, польская самоходная артиллерийская установка Krab, а также орудие Д-30, гаубица М119 производства США и американская РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50.

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А 30 декабря в Минобороны РФ сообщили, что ВСУ потеряли до 350 военнослужащих на Донецком направлении. Украинская армия потеряла бойцов в провальных атаках у Шумов и Марьинки.

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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Никита Осипов
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