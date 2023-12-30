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Регион
Опубликовано 30 декабря 2023, 11:34
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Украинская армия потеряла до 350 бойцов в провальных атаках у Шумов и Марьинки

Минобороны РФ: ВСУ потеряли до 350 военнослужащих на Донецком направлении

Украинская армия потеряла до 350 военнослужащих во время провальных атак у Шумов и Марьинки на Донецком направлении. Об этом сообщила пресс-служба российского Минобороны.

"На Донецком направлении подразделения Южной группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили две атаки штурмовых групп 24-й механизированной, 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населённых пунктов Шумы и Марьинка ДНР", говорится в публикации.

Помимо этого, российские войска нанесли удары по живой силе и технике противника у населённых пунктов Раздоловка, Переездное, Андреевка, Курдюмовка, Клещеевка и Богдановка в ДНР. Общие потери украинской армии на этом направлении составили до 350 бойцов убитыми и ранеными, а также два бронетранспортёра и шесть пикапов.

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Ранее стало известно о том, что за минувшие сутки российским военным удалось отразить атаку ВСУ на Краснолиманском направлении. В результате столкновений противник потерял до 100 бойцов.

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ТАСС / Алексей Коновалов

Юрий Лысенко
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