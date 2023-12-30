Украинская армия потеряла до 350 военнослужащих во время провальных атак у Шумов и Марьинки на Донецком направлении. Об этом сообщила пресс-служба российского Минобороны.

"На Донецком направлении подразделения Южной группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили две атаки штурмовых групп 24-й механизированной, 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населённых пунктов Шумы и Марьинка ДНР", — говорится в публикации.

Помимо этого, российские войска нанесли удары по живой силе и технике противника у населённых пунктов Раздоловка, Переездное, Андреевка, Курдюмовка, Клещеевка и Богдановка в ДНР. Общие потери украинской армии на этом направлении составили до 350 бойцов убитыми и ранеными, а также два бронетранспортёра и шесть пикапов.