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Опубликовано 30 декабря 2023, 11:28
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До 100 бойцов потеряли ВСУ из-за провальной атаки на Краснолиманском направлении

За минувшие сутки российским военным удалось отразить атаку ВСУ на Краснолиманском направлении. В результате столкновений противник потерял до 100 бойцов, сообщило в ходе брифинга Минобороны РФ.

Бои между солдатами группировки "Центр" и штурмовым отрядом 5-й бригады Нацгвардии Украины шли неподалёку от села Григорьевка в ДНР, а также в районе Серебрянского лесничества.

"Потери противника составили до 100 военнослужащих, а также три боевые бронированные машины", — говорится в сообщении российского оборонного ведомства.

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Также в Минобороны сообщили, что Армия России нанесла поражение ВСУ в боях у Угледара, Новомихайловки и Водяного. В общей сложности противник потерял там до 115 бойцов.

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ТАСС / Александр Река

Максим Плетнёв
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