За минувшие сутки российским военным удалось отразить атаку ВСУ на Краснолиманском направлении. В результате столкновений противник потерял до 100 бойцов, сообщило в ходе брифинга Минобороны РФ.

Бои между солдатами группировки "Центр" и штурмовым отрядом 5-й бригады Нацгвардии Украины шли неподалёку от села Григорьевка в ДНР, а также в районе Серебрянского лесничества.

"Потери противника составили до 100 военнослужащих, а также три боевые бронированные машины", — говорится в сообщении российского оборонного ведомства.