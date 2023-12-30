Армия России нанесла поражение ВСУ в боях у Угледара, Новомихайловки и Водяного
Армия России за минувшие сутки нанесла огневое поражение подразделениям Вооружённых сил Украины (ВСУ) в районе Угледара, Новомихайловки и Водяного Донецкой Народной Республики. Всего на этом направлении ВСУ потеряли до 115 бойцов, сообщили в Минобороны РФ.
"На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск "Восток" во взаимодействии с армейской авиацией и артиллерией нанесли огневое поражение живой силе и технике 72-й механизированной, 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, а также 128-й бригады теробороны в районах населённых пунктов Угледар, Новомихайловка и Водяное", — сказано в ежедневной сводке министерства.
В Минобороны уточнили, что Украинская армия потеряла на этом участке фронта до 115 военнослужащих, две боевые машины пехоты, три автомобиля, а также станцию РЭБ.
Ранее отставной британский полковник Ричард Кемп рассказал, что поддержка Украины со стороны Запада может пошатнуться ещё больше после отступления украинских военнослужащих из Марьинки на Донецком направлении. По его убеждению, Запад и так с неохотой поддерживает Киев, а очередные провалы ВСУ на передовой ещё больше усугубят ситуацию.
ТАСС / Коновалов