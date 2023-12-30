Армия России нанесла поражение ВСУ в боях у Угледара, Новомихайловки и Водяного

Армия России за минувшие сутки нанесла огневое поражение подразделениям Вооружённых сил Украины (ВСУ) в районе Угледара, Новомихайловки и Водяного Донецкой Народной Республики. Всего на этом направлении ВСУ потеряли до 115 бойцов, сообщили в Минобороны РФ.

"На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск "Восток" во взаимодействии с армейской авиацией и артиллерией нанесли огневое поражение живой силе и технике 72-й механизированной, 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, а также 128-й бригады теробороны в районах населённых пунктов Угледар, Новомихайловка и Водяное", — сказано в ежедневной сводке министерства.

В Минобороны уточнили, что Украинская армия потеряла на этом участке фронта до 115 военнослужащих, две боевые машины пехоты, три автомобиля, а также станцию РЭБ.