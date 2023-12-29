В Бундесвере признали провальной западную тактику, которой обучают бойцов ВСУ

Российские военные серьёзно укрепили свои позиции на фронте, в результате чего украинские бойцы не могут ускорить наступление, тогда как западная тактика, которой их обучают, показала свою неэффективность. Об этом сообщил генерал-майор Бундесвера Кристиан Фройдинг.

"Местами минные поля занимают в длину и ширину несколько километров. Если мотопехотный взвод сталкивается с таким полем, то мы учим: дым, отступить, обойти, попытаться снова. При преграде протяжённостью до десяти километров такой тактический подход невозможен", — заявил генерал-майор в интервью изданию Süddeutsche Zeitung.

По его словам, украинские военные попытались использовать противоминные тралы, которые были поставлены ВСУ Западом, однако ВС РФ успешно остановили их ответным огнём. В настоящее время украинские бойцы занимаются разминированием вручную по ночам, на что уходит большое количество времени.

Фройдинг также добавил, что российский военно-промышленный комплекс сумел нарастить производство в условиях жесточайших санкций. Он признался, что в Германии такого не ожидали.