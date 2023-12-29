В Бундесвере признали провальной западную тактику, которой обучают бойцов ВСУ
Генерал Бундесвера: Западная тактика, которой обучают ВСУ, бессильна на фронте
Российские военные серьёзно укрепили свои позиции на фронте, в результате чего украинские бойцы не могут ускорить наступление, тогда как западная тактика, которой их обучают, показала свою неэффективность. Об этом сообщил генерал-майор Бундесвера Кристиан Фройдинг.
"Местами минные поля занимают в длину и ширину несколько километров. Если мотопехотный взвод сталкивается с таким полем, то мы учим: дым, отступить, обойти, попытаться снова. При преграде протяжённостью до десяти километров такой тактический подход невозможен", — заявил генерал-майор в интервью изданию Süddeutsche Zeitung.
По его словам, украинские военные попытались использовать противоминные тралы, которые были поставлены ВСУ Западом, однако ВС РФ успешно остановили их ответным огнём. В настоящее время украинские бойцы занимаются разминированием вручную по ночам, на что уходит большое количество времени.
Фройдинг также добавил, что российский военно-промышленный комплекс сумел нарастить производство в условиях жесточайших санкций. Он признался, что в Германии такого не ожидали.
Ранее Лайф писал, что поддержка Украины со стороны Запада может пошатнуться ещё больше после того, как украинские военнослужащие отступили из Марьинки на Донецком направлении. Отставной британский полковник рассказал, что "впереди будет ещё хуже".
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