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"Попасть туда — задача для смертников": Зеленского поймали на лжи после видео из "катакомб Работина"

Рогов назвал постановочным видео Зеленского якобы с передовой под Работином

5 февраля, 11:46
Владимир Зеленский якобы на фронте. Фото © Администрация президента Украины

Владимир Зеленский якобы на фронте. Фото © Администрация президента Украины

Владимир Зеленский не приезжал на передовую под Работином на Запорожском направлении, а показанное им видео "катакомб" посёлка всего лишь постановка. Об этом написал в телеграм-канале глава запорожского общественного движения "Мы — вместе с Россией" Владимир Рогов.

"Посёлок [Работино] не просто находится под постоянным наблюдением с обеих сторон, он ещё и полностью простреливается, в силу чего по любым скоплениям живой силы и техники следуют незамедлительные ракетно-артиллерийские удары", написал он.

Рогов подчеркнул, что сейчас эта зона фронта является серой и пробраться туда незамеченным — "задача для смертников". В районе до сих пор идут непрекращающиеся бои, никакого режима тишины у российских военных нет. Поэтому очевидно, что Зеленский показал постановочное видео, отметил Рогов. Тем более что по кадрам невозможно идентифицировать местность: съёмка идёт то в бункере, то в тёмной машине, в которой не видно ничего, кроме головы самого политика.

А фотографии на фоне военной техники вообще вызывают умиление, на них Зеленский "в чистых резиновых сапожках стоит без каски и бронежилета". Постановка преследовала единственную цель — показать украинцам очередную "перемогу", чтобы поднять в них моральный дух и вновь бросить на борьбу с Россией, заметил глава движения.

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Накануне сообщалось, что Владимир Зеленский якобы приехал на позиции военнослужащих ВСУ в районе села Работино на подконтрольной Киеву территории Запорожской области. Политик показал видео, где он в машине, а затем в бункере вместе с украинскими солдатами. Также опубликованы фото, где Зеленский позирует на фоне руин.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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