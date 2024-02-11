ВСУ за сутки потеряли до 150 солдат на Южно-Донецком направлении 11 февраля, 11:27 ВСУ потеряли за сутки до 150 солдат. Обложка © Getty Images / Diego Herrera Carcedo / Anadolu

Украинская армия за сутки лишилась до 150 военнослужащих на Южно-Донецком направлении, а также понесла потери в боевой технике. Об этом рассказали в Минобороны РФ.

"Потери противника составили до 150 военнослужащих и три автомобиля", — уточнили в ведомстве.

Удар по противнику нанесли российские бойцы подразделения группировки "Восток" при поддержке артиллерии вблизи посёлков Шевченко, Водяное в ДНР и Приютного в Запорожской области.

Накануне сообщалось, что за минувшую неделю ВС РФ ликвидировали восемь складов с украинскими боеприпасами, а также две пусковые установки вместе с радиолокатором ЗРК С-300 ВСУ.

Авторы Татьяна Миссуми