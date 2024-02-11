Пять бригад ВСУ потерпели поражение под Купянском и потеряли сотни товарищей
ВСУ потеряли до 210 человек за сутки на Купянском направлении
Пять подразделений ВСУ потерпели поражение на Купянском направлении за минувшие сутки и потеряли до 210 товарищей в провальных атаках. Об этом говорится в ежедневной сводке Минобороны России о ходе СВО на Украине.
"Подразделения Западной группировки войск отразили пять атак штурмовых групп 30-й, 32-й, 43-й, 44-й механизированных бригад ВСУ и 103-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Табаевка, Ивановка и Синьковка Харьковской области. Противник потерял до 210 военнослужащих и 3 автомобиля", — уточнили в министерстве.
Ранее Life.ru писал, что на правом берегу Днепра десантники ВС РФ уничтожили склад боеприпасов и бронетехнику ВСУ. По данным Минобороны РФ, удар по противнику был нанесён из 152-мм гаубиц 2А36 "Гиацинт-Б" группировки "Днепр".
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