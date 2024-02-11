Пять бригад ВСУ потерпели поражение под Купянском и потеряли сотни товарищей

Пять подразделений ВСУ потерпели поражение на Купянском направлении за минувшие сутки и потеряли до 210 товарищей в провальных атаках. Об этом говорится в ежедневной сводке Минобороны России о ходе СВО на Украине.

"Подразделения Западной группировки войск отразили пять атак штурмовых групп 30-й, 32-й, 43-й, 44-й механизированных бригад ВСУ и 103-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Табаевка, Ивановка и Синьковка Харьковской области. Противник потерял до 210 военнослужащих и 3 автомобиля", — уточнили в министерстве.