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11 февраля, 11:22

Пять бригад ВСУ потерпели поражение под Купянском и потеряли сотни товарищей

ВСУ потеряли до 210 человек за сутки на Купянском направлении

Пять подразделений ВСУ потерпели поражение на Купянском направлении за минувшие сутки и потеряли до 210 товарищей в провальных атаках. Об этом говорится в ежедневной сводке Минобороны России о ходе СВО на Украине.

"Подразделения Западной группировки войск отразили пять атак штурмовых групп 30-й, 32-й, 43-й, 44-й механизированных бригад ВСУ и 103-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Табаевка, Ивановка и Синьковка Харьковской области. Противник потерял до 210 военнослужащих и 3 автомобиля", — уточнили в министерстве.

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Ранее Life.ru писал, что на правом берегу Днепра десантники ВС РФ уничтожили склад боеприпасов и бронетехнику ВСУ. По данным Минобороны РФ, удар по противнику был нанесён из 152-мм гаубиц 2А36 "Гиацинт-Б" группировки "Днепр".

Обложка ©

Getty Images / Ozge Elif Kizil / Anadolu

Андрей Бражников
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