Попытка мэра Львова Андрея Садового найти "руку Москвы" в ситуации с польскими фермерами, которые высыпали зерно из украинских фур с помощью болгарок, является сверхвысоким уровнем интеллектуальной эквилибристики, считает эксперт Финансового университета при Правительстве РФ Денис Денисов.

"Это, конечно, уже сверхвысокий уровень интеллектуальной эквилибристики со стороны мэра Львова, потому что, кажется, уже досконально всем, кто в теме, понятны и известны причины этих протестов, почему эти протесты не завершаются и как можно урегулировать данный процесс", — сказал он в беседе с RT.

Денисов напомнил, что протесты фермеров начались не без причины — они вызваны решением Еврокомиссии снять квоты на европейских рынках для товаров с Украины. Он заметил, что из-за этого шага пострадали в первую очередь приграничные с Незалежной государства за счёт того, что дешёвая агропродукция фактически начала вытеснять товары местного среднего и малого бизнеса. У перевозчиков этих грузов похожая история, потому что отрасль грузоперевозок достаточно серьёзно развита на Украине и является более дешёвой, чем в странах ЕС, таких как Польша, Венгрия, Словакия и Румыния, объяснил он.