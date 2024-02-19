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19 февраля, 12:47

Шестиэтажный дом горит в районе Аэропорт в Москве

Шестиэтажный жилой дом горит в районе Аэропорт в Москве. По данным SHOT, площадь возгорания в доме в 1-м Балтийском переулке составляет 200 квадратов. Обрушены перекрытия между чердаком и шестым этажом.

Шестиэтажный дом горит в районе Аэропорт в Москве. Видео © SHOT

Как уточняет телеканал "360", возгорание происходит на чердаке бывшего университетского общежития. Предварительно, пострадавших нет.

Опубликованы кадры загоревшейся многоэтажки в Москве, в которой погиб мужчина
Опубликованы кадры загоревшейся многоэтажки в Москве, в которой погиб мужчина

А ранее крупный пожар произошёл в Анапе. Там 13 февраля загорелась мансарда жилого 11-этажного дома. После этого крыша здания начала осыпаться. Из дома было эвакуировано 440 человек, среди них 112 детей. Также пострадал лифтёр, находившийся на чердаке. Спустя время мансарда горящего дома рухнула по всей площади.

Обложка ©

SHOT

Александра Вишнякова
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