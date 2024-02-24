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24 февраля, 03:51

Два человека погибли при пожаре в квартире в новосибирской многоэтажке

Пожарная машина на месте возгорания в Новосибирске. Обложка © ГУ МЧС России по Новосибирской области

Пожарная машина на месте возгорания в Новосибирске. Обложка © ГУ МЧС России по Новосибирской области

Квартира загорелась на четвёртом этаже жилого дома в Дзержинском районе Новосибирска. 28 жильцов эвакуированы, ещё двое были обнаружены без признаков жизни, сказано в сообщении регионального управления МЧС.

Огонь охватил квартиру площадью 40 квадратных метров. Уже через час после прибытия спасателей открытое горение было ликвидировано, а ещё через три — пожар был потушен. Пятерым эвакуированным сотрудники МЧС оказали помощь и провели реанимационные действия, после чего передали медикам. Для остальных на базе детсада развернули пункт временного размещения.

"На месте работали 53 человека и 17 единиц техники, из них от МЧС России 36 человек и 11 единиц техники", — подытожили в ведомстве.

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Огромная новостройка ранее вспыхнула на востоке Китая. Очаг возгорания находился на первом этаже, но пламя быстро поднялось вверх, охватив ещё несколько квартир. Погибло 15 человек, ещё десятки пострадали.

Илья Пушкарев
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