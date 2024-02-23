Число жертв самого жуткого пожара в истории Валенсии возросло до 10
До десяти человек увеличилось количество жителей, погибших в результате мощнейшего пожара в испанском городе Валенсия. Об этом сообщает местная газета El Periódico.
Пожар в Валенсии. Видео © X / HPNnetwork
При этом не исключено, что в скором времени число жертв может увеличиться.
Накануне Life.ru сообщал, что в испанском городе Валенсия 22 февраля загорелся 14-этажный жилой дом. Возгорание произошло на четвёртом этаже. Из-за синтетического утеплителя пожар за полчаса распространился на всё здание. Два десятка человек числятся пропавшими без вести, по меньшей мере 14 человек пострадали.
X / HPNnetwork