Число жертв самого жуткого пожара в истории Валенсии возросло до 10

До десяти человек увеличилось количество жителей, погибших в результате мощнейшего пожара в испанском городе Валенсия. Об этом сообщает местная газета El Periódico.

Пожар в Валенсии. Видео © X / HPNnetwork

При этом не исключено, что в скором времени число жертв может увеличиться.