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23 февраля, 04:49

Здание вспыхнуло за полчаса: Самый жуткий пожар в истории Валенсии унёс жизни четверых человек

Четыре человека погибли и 20 пропали без вести при пожаре в многоэтажке Валенсии

В испанском городе Валенсия 22 февраля загорелся 14-этажный жилой дом, к настоящему моменту известно о четырёх погибших. Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на экстренные службы.

В Валенсии случился самый сильный пожар в истории города. Видео © X / EFE Noticias

Возгорание случилось на четвёртом этаже. Из-за синтетического утеплителя, который является очень горючим, пожар в течение получаса распространился на всё здание. Два десятка человек числятся пропавшими без вести, по меньшей мере 14 человек пострадали, в том числе шесть пожарных и ребёнок.

"Установлена смерть четырёх человек. Характеристики здания не позволяют проводить тушение помещений. Фасад ещё остывает. Неизвестно, когда пожарным будет безопасно войти внутрь", — процитировал замдиректора Хорхе Суареса Координационный центр по чрезвычайным ситуациям в соцсети Х (экс-Twitter).

Беспилотники сделали снимки предполагаемых тел. Здание выгорело, доступ в него сейчас невозможен, специалисты не исключают обрушения конструкций. Центр по чрезвычайным ситуациям развернул полевой госпиталь, пострадавшим оказывается медицинская помощь. Спасатели тем временем продолжают поиск пропавших.

Причины самого сильного в истории города пожара пока не озвучивались. Мэр Валенсии объявила трёхдневный траур. Правительство выразило соболезнования родным и близким погибших.

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Ранее сообщалось, что крупный склад с деревянными палетами полыхает на юге Новосибирска. Пламя охватило площадь 800 квадратных метров. Информация о пострадавших не поступала.

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Кадр из видео X / EFE Noticias

Лариса Сафронова
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