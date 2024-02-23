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23 февраля, 04:19

Склад с палетами загорелся в Новосибирске, спасатели применили пожарный поезд

Склад с палетами загорелся в Новосибирске. Обложка © t.me / МЧС Новосибирской области

Склад с палетами загорелся в Новосибирске. Обложка © t.me / МЧС Новосибирской области

Крупный склад с деревянными палетами полыхает на юге Новосибирска. Пламя охватило площадь 800 квадратных метров. Над местом возгорания образовался столб чёрного дыма, который заметен из любой точки города.

Дым от пожара склада с палетами над Новосибирском. Фото © VK / АСТ-54

Дым от пожара склада с палетами над Новосибирском. Фото © VK / АСТ-54

Сообщение о пожаре поступило спасателям в 07:03 по местному времени. Склад представляет собой кирпичное здание с тремя помещениями: в первом хранятся поддоны, во втором — продукты питания, а в третьем — металлические изделия. Информации о пострадавших не было.

"Всего на ликвидацию пожара задействовано 67 человек и 20 единиц техники, из них от МЧС России 51 человек и 14 единиц техники. Также на место возгорания прибыл пожарный поезд для бесперебойной подачи воды", — поделились в региональном управлении МЧС.

Склад с палетами загорелся в Новосибирске. Видео © t.me / МЧС России

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Илья Пушкарев
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