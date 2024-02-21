В Свято-Серафимовском монастыре под Омском произошёл пожар

В Омской области сотрудники региональных аварийно-спасательных служб тушили пожар, произошедший в женском монастыре. Как передаёт областное управление МЧС, пожар раскинулся на площадь 450 квадратных метров.

Свято-Серафимовский женский монастырь загорелся в Омской области. Фото © t.me / Прокуратура Омской области

"В 21:18 (18:18 мск. — Прим. Life.ru) поступило сообщение о пожаре в Свято-Серафимовском женском монастыре в с. Татьяновка Марьяновского района", — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Площадь пожара, охватившего одноэтажную, деревянную трапезную, составила 450 "квадратов". Помимо того, спасатели сообщили, что угрозы перехода огня нет, несмотря на то что обрушение кровли произошло на всей площади. Предварительно, никто не пострадал.

Позднее в пресс-службе уточнили, что через 14 минут после получения вызова огонь был локализован. Пожар тушили девять огнеборцев при поддержке четырёх единиц техники.