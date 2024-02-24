В Китае в результате пожара 15 человек погибли и 44 пострадали

В китайском городе Нанкин (провинция Цзянсу на востоке страны) произошёл пожар в жилом доме, в результате которого 15 человек погибли и 44 пострадали. Об этом сообщило агентство Xinhua.

По информации местных властей, сигнал тревоги в пожарную службу поступил в пятницу около 4:39 (23:39 четверга мск). Огонь удалось ликвидировать около 6:00 (1:00 мск), а поисково-спасательные работы закончились лишь к 14:00 (9:00 мск). Пострадавшие госпитализированы, состояние одного из них оценивается как критическое, ещё одного — как тяжёлое.

Предварительно, возгорание могло произойти на первом этаже, где находились электровелосипеды, а после пламя охватило целый подъезд. Обстоятельства трагедии выясняются.