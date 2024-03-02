Life.ru публикует момент попадания беспилотника в дом в Петербурге
На видео попал момент, как дрон врезался в жилой дом в Санкт-Петербурге
Момент попадания украинского беспилотника в пятиэтажный жилой дом в Санкт-Петербурге попал в объектив камеры видеонаблюдения. Запись публикует SHOT.
Момент попадания беспилотника в дом в Санкт-Петербурге. Видео © SHOT
На кадрах отчётливо видно, как дрон врезается в здание. Раздаётся взрыв, и на месте образуются клубы чёрного дыма.
Напомним, утром 2 марта украинский беспилотник врезался в один из домов на Пискарёвском проспекте в Санкт-Петербурге. Повреждено 15 квартир, эвакуировано сто человек. Губернатор Александр Беглов возглавил оперативный штаб по ликвидации последствий инцидента. К медикам за помощью обратились шесть человек.