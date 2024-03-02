В Петербурге шесть человек обратились к медикам после взрыва из-за падения дрона
Шесть жителей Красногвардейского района Санкт-Петербурга обратились за помощью к медикам после утреннего ЧП на Пискарёвском проспекте. Об этом сообщил городской комитет по здравоохранению.
"За помощью к специалистам обратились шесть человек, в том числе женщина 92 лет. Она госпитализирована с симптомами реакции на стресс", — указано в сообщении.
На месте происшествия работали шесть выездных бригад скорой помощи, в том числе две реанимационные. Уточняется, что первая бригада приехала в течение десяти минут после вызова.
Напомним, что утром 2 марта жители Санкт-Петербурга услышали громкий взрыв от падения дрона. Изначально сообщалось, что обломки неизвестного беспилотника рухнули рядом с одним из домов на Пискарёвском проспекте, но позже оказалось, что БПЛА перед этим врезался в жилую многоэтажку. Согласно последней информации, из дома эвакуировали 100 человек, повреждено 15 квартир. Губернатор Александр Беглов возглавил оперативный штаб по ликвидации последствий ЧП.
Telegram / SHOT