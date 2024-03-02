В Петербурге шесть человек обратились к медикам после взрыва из-за падения дрона

Шесть жителей Красногвардейского района Санкт-Петербурга обратились за помощью к медикам после утреннего ЧП на Пискарёвском проспекте. Об этом сообщил городской комитет по здравоохранению.

"За помощью к специалистам обратились шесть человек, в том числе женщина 92 лет. Она госпитализирована с симптомами реакции на стресс", — указано в сообщении.

На месте происшествия работали шесть выездных бригад скорой помощи, в том числе две реанимационные. Уточняется, что первая бригада приехала в течение десяти минут после вызова.