Петербуржец рассказал, что шторы спасли его от осколков, когда дрон врезался в жилой дом
SHOT: Плотные шторы спасли жителя дома в Петербурге от осколков при взрыве
Плотные занавески спасли от осколков жильца дома в Санкт-Петербурге, куда врезался беспилотник. Об этом мужчина рассказал SHOT.
Один из очевидцев взрыва БПЛА в Петербурге рассказал, что плотные шторы спасли от осколков. Видео © Telegram / SHOT
"Лежали в постели, взрыв произошёл мощнейший. Просто рамы вылетели все вовнутрь. Хорошо, занавески плотные у нас и тюли. Как бы спасло: осколками не посекло", — рассказал один из очевидцев взрыва.
По его словам, оконные рамы с разбитыми стёклами влетели прямо в спальню. С подоконника упало всё, даже цветы. Мужчина добавил, что после вышел в подъезд и не увидел, чтобы кто-то из жильцов пострадал.
Напомним, что сегодня, 2 марта, жители Санкт-Петербурга услышали громкий взрыв от падения дрона. Изначально сообщалось, что обломки неизвестного беспилотника рухнули рядом с одним из домов на Пискарёвском проспекте, но позже оказалось, что БПЛА перед этим врезался в жилую многоэтажку. Согласно последней информации, из дома эвакуировали 100 человек, повреждено 15 квартир. Губернатор Александр Беглов возглавил оперативный штаб по ликвидации последствий ЧП в Красногвардейском районе.
Telegram / SHOT