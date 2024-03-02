Петербуржец рассказал, что шторы спасли его от осколков, когда дрон врезался в жилой дом

Плотные занавески спасли от осколков жильца дома в Санкт-Петербурге, куда врезался беспилотник. Об этом мужчина рассказал SHOT.

Один из очевидцев взрыва БПЛА в Петербурге рассказал, что плотные шторы спасли от осколков. Видео © Telegram / SHOT

"Лежали в постели, взрыв произошёл мощнейший. Просто рамы вылетели все вовнутрь. Хорошо, занавески плотные у нас и тюли. Как бы спасло: осколками не посекло", — рассказал один из очевидцев взрыва.

По его словам, оконные рамы с разбитыми стёклами влетели прямо в спальню. С подоконника упало всё, даже цветы. Мужчина добавил, что после вышел в подъезд и не увидел, чтобы кто-то из жильцов пострадал.