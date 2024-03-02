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2 марта, 08:20

Петербуржец рассказал, что шторы спасли его от осколков, когда дрон врезался в жилой дом

SHOT: Плотные шторы спасли жителя дома в Петербурге от осколков при взрыве

Плотные занавески спасли от осколков жильца дома в Санкт-Петербурге, куда врезался беспилотник. Об этом мужчина рассказал SHOT.

Один из очевидцев взрыва БПЛА в Петербурге рассказал, что плотные шторы спасли от осколков. Видео © Telegram / SHOT

"Лежали в постели, взрыв произошёл мощнейший. Просто рамы вылетели все вовнутрь. Хорошо, занавески плотные у нас и тюли. Как бы спасло: осколками не посекло", — рассказал один из очевидцев взрыва.

По его словам, оконные рамы с разбитыми стёклами влетели прямо в спальню. С подоконника упало всё, даже цветы. Мужчина добавил, что после вышел в подъезд и не увидел, чтобы кто-то из жильцов пострадал.

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Напомним, что сегодня, 2 марта, жители Санкт-Петербурга услышали громкий взрыв от падения дрона. Изначально сообщалось, что обломки неизвестного беспилотника рухнули рядом с одним из домов на Пискарёвском проспекте, но позже оказалось, что БПЛА перед этим врезался в жилую многоэтажку. Согласно последней информации, из дома эвакуировали 100 человек, повреждено 15 квартир. Губернатор Александр Беглов возглавил оперативный штаб по ликвидации последствий ЧП в Красногвардейском районе.

Обложка ©

Telegram / SHOT

Дарья Нарыкова
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