Минобороны РФ сообщило о сбитом украинском беспилотнике в Белгородской области

Киевский режим вновь предпринял попытку атаковать объекты на территории России с помощью беспилотника. Дрон был перехвачен средствами противовоздушной обороны в небе над Белгородской областью, сообщила пресс-служба Минобороны.

"Около 12:00 по московскому времени дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области", — говорится в телеграм-канале министерства.

Ранее Минобороны сообщало о перехвате вражеских БПЛА над Белгородской и Нижегородской областями. По данным ведомства, были нейтрализованы четыре украинских беспилотника. Позже стало известно, что целью налёта дронов был оборонный завод в Дзержинске. Он производит взрывчатку и продукцию оборонного назначения.