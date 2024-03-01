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1 марта, 09:35

Минобороны РФ сообщило о сбитом украинском беспилотнике в Белгородской области

Киевский режим вновь предпринял попытку атаковать объекты на территории России с помощью беспилотника. Дрон был перехвачен средствами противовоздушной обороны в небе над Белгородской областью, сообщила пресс-служба Минобороны.

"Около 12:00 по московскому времени дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области", — говорится в телеграм-канале министерства.

Силы ПВО РФ сбили шесть снарядов РСЗО "Град" ВСУ над Белгородской областью
Силы ПВО РФ сбили шесть снарядов РСЗО "Град" ВСУ над Белгородской областью

Ранее Минобороны сообщало о перехвате вражеских БПЛА над Белгородской и Нижегородской областями. По данным ведомства, были нейтрализованы четыре украинских беспилотника. Позже стало известно, что целью налёта дронов был оборонный завод в Дзержинске. Он производит взрывчатку и продукцию оборонного назначения.

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Николь Вербер
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