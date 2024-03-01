Целью ночного налёта дронов ВСУ был оборонный завод в Дзержинске

Целью налёта украинских беспилотников сегодня ночью был оборонный завод в Дзержинске Нижегородской области. Как рассказали SHOT местные жители, примерно в 1:55 было слышно минимум два громких хлопка в районе городской промзоны.

Звуки взрывов во время налёта украинских беспилотников в Дзержинске. Видео © SHOT

По их словам, мишенью хотели сделать завод им. Свердлова, который производит взрывчатку и продукцию оборонного назначения. ПВО сработала безупречно, и ни один из трёх беспилотников ВСУ задачу не выполнил.