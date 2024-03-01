Над Белгородской и Нижегородской областями нейтрализовано четыре дрона ВСУ
Средства противовоздушной обороны уничтожили один беспилотник в Белгородской области и перехватили три дрона в Нижегородской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
В ведомстве отметили, что попытка атаки киевского режима была предпринята в ночное время. Другие подробности пока не известны.
Ранее мэрия Воронежа сообщила о пяти беспилотниках, летящих в сторону города. Позднее в правительстве области сообщили, что дроны не пересекали границы региона, однако что произошло с устройствами, неизвестно. Непосредственной опасности городу не было.
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