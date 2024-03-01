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1 марта, 04:16

Над Белгородской и Нижегородской областями нейтрализовано четыре дрона ВСУ

Средства противовоздушной обороны уничтожили один беспилотник в Белгородской области и перехватили три дрона в Нижегородской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В ведомстве отметили, что попытка атаки киевского режима была предпринята в ночное время. Другие подробности пока не известны.

Украинский беспилотник сбили над Курской областью
Украинский беспилотник сбили над Курской областью

Ранее мэрия Воронежа сообщила о пяти беспилотниках, летящих в сторону города. Позднее в правительстве области сообщили, что дроны не пересекали границы региона, однако что произошло с устройствами, неизвестно. Непосредственной опасности городу не было.

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Артур Лапсаков
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