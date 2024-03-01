Над Белгородской и Нижегородской областями нейтрализовано четыре дрона ВСУ

Средства противовоздушной обороны уничтожили один беспилотник в Белгородской области и перехватили три дрона в Нижегородской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В ведомстве отметили, что попытка атаки киевского режима была предпринята в ночное время. Другие подробности пока не известны.