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29 февраля, 20:26

Мэрия сообщила о движении пяти беспилотников в сторону Воронежа

Пять беспилотников движутся в направлении Воронежа, сообщается в телеграм-канале администрации города. Жителей просят не паниковать.

"Средствами обнаружения зафиксировано движение беспилотных летательных аппаратов в количестве около пяти единиц в направлении Воронежа", — говорится в записи.

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Тем, кто находится на улице, при обнаружении летящего дрона необходимо зайти в ближайшее здание, паркинг или подземный переход либо укрыться за деревьями. Дома не стоит подходить к окнам. После пролёта беспилотника нужно сообщить по номеру 112 время и место обнаружения летательного аппарата, примерный курс полёта и визуальные особенности устройства.

Ранее Life.ru сообщал о сбитом беспилотнике в Белгородской области. Работали дежурные средства противовоздушной обороны.

Обложка ©

Shutterstock

Артур Лапсаков
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