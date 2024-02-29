Мэрия сообщила о движении пяти беспилотников в сторону Воронежа
Пять беспилотников движутся в направлении Воронежа, сообщается в телеграм-канале администрации города. Жителей просят не паниковать.
"Средствами обнаружения зафиксировано движение беспилотных летательных аппаратов в количестве около пяти единиц в направлении Воронежа", — говорится в записи.
Тем, кто находится на улице, при обнаружении летящего дрона необходимо зайти в ближайшее здание, паркинг или подземный переход либо укрыться за деревьями. Дома не стоит подходить к окнам. После пролёта беспилотника нужно сообщить по номеру 112 время и место обнаружения летательного аппарата, примерный курс полёта и визуальные особенности устройства.
Ранее Life.ru сообщал о сбитом беспилотнике в Белгородской области. Работали дежурные средства противовоздушной обороны.
Shutterstock