Мэрия сообщила о движении пяти беспилотников в сторону Воронежа

Тем, кто находится на улице, при обнаружении летящего дрона необходимо зайти в ближайшее здание, паркинг или подземный переход либо укрыться за деревьями. Дома не стоит подходить к окнам. После пролёта беспилотника нужно сообщить по номеру 112 время и место обнаружения летательного аппарата, примерный курс полёта и визуальные особенности устройства.