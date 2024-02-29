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29 февраля, 15:51

Дежурные средства ПВО уничтожили очередной украинский беспилотник над Белгородом

МО РФ сообщило о сбитом над Белгородской областью БПЛА самолётного типа

Над территорией Белгородской области дежурными средствами ПВО уничтожен очередной украинский беспилотный летательный аппарат. Об этом сообщила в четверг, 29 февраля, пресс-служба Минобороны РФ. По данным военного ведомства, имела место "очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА" по объектам на территории нашей страны.

"Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области", — сказано в сообщении.

Минобороны РФ: Средства ПВО уничтожили украинский беспилотник в Крыму
Минобороны РФ: Средства ПВО уничтожили украинский беспилотник в Крыму

Ранее Life.ru сообщил, что за сутки средства противовоздушной обороны сбили 69 украинских беспилотников. Кроме того, российским военным удалось перехватить реактивный снаряд системы залпового огня (РСЗО) HIMARS ("Хаймарс").

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Shutterstock.com

Марина Калегина
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