Дежурные средства ПВО уничтожили очередной украинский беспилотник над Белгородом
МО РФ сообщило о сбитом над Белгородской областью БПЛА самолётного типа
Над территорией Белгородской области дежурными средствами ПВО уничтожен очередной украинский беспилотный летательный аппарат. Об этом сообщила в четверг, 29 февраля, пресс-служба Минобороны РФ. По данным военного ведомства, имела место "очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА" по объектам на территории нашей страны.
"Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области", — сказано в сообщении.
Ранее Life.ru сообщил, что за сутки средства противовоздушной обороны сбили 69 украинских беспилотников. Кроме того, российским военным удалось перехватить реактивный снаряд системы залпового огня (РСЗО) HIMARS ("Хаймарс").
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