Дежурные средства ПВО уничтожили очередной украинский беспилотник над Белгородом

Над территорией Белгородской области дежурными средствами ПВО уничтожен очередной украинский беспилотный летательный аппарат. Об этом сообщила в четверг, 29 февраля, пресс-служба Минобороны РФ. По данным военного ведомства, имела место "очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА" по объектам на территории нашей страны.