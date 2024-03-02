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2 марта, 17:42

Над Финским заливом сработала ПВО, момент попал на видео

Губернатор Дорозденко: В Ломоносовском районе Ленобласти сработали средства ПВО

В Ломоносовском районе Ленинградской области сработали средства ПВО, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.

Момент уничтожения воздушных целей над Финским заливом. Видео © Telegram / Александр ДроZденко

"Воздушные цели поражены над акваторией и побережьем Финского залива", — написал он в телеграм-канале и опубликовал кадры их уничтожения.

По словам Дрозденко, обошлось без жертв и разрушений.

Как сообщал Life.ru, несколько минут назад жители Ленинградской области услышали два громких хлопка над Финским заливом. В аэропорту Пулково на время даже ввели режим "Ковëр", сейчас ограничения уже сняты.

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Обложка ©

ИТАР-ТАСС / Дмитрий Рогулин

Наталья Исакова
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