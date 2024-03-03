Очевидцы сообщили о взрывах над Феодосией в Крыму. Как сообщает телеграм-канал SHOT, предварительно, в городе работает система противовоздушной обороны (ПВО).

По словам свидетелей, два громких хлопка раздались в небе над городом в начале третьего часа ночи. Позднее прогремело ещë несколько взрывов. Жители ряда улиц города рассказали, что в их домах содрогнулись стëкла, а во дворах сработали сигнализации у машин.

Что послужило причиной взрывов, на данный момент не известно. Официальных комментариев от местных властей по этому поводу не было.