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3 марта, 00:01

Очевидцы сообщили о взрывах над Феодосией в Крыму

SHOT: Взрывы раздались в Феодосии, предварительно, работает ПВО

Очевидцы сообщили о взрывах над Феодосией в Крыму. Как сообщает телеграм-канал SHOT, предварительно, в городе работает система противовоздушной обороны (ПВО).

По словам свидетелей, два громких хлопка раздались в небе над городом в начале третьего часа ночи. Позднее прогремело ещë несколько взрывов. Жители ряда улиц города рассказали, что в их домах содрогнулись стëкла, а во дворах сработали сигнализации у машин.

Что послужило причиной взрывов, на данный момент не известно. Официальных комментариев от местных властей по этому поводу не было.

В пытавшейся въехать в Крым машине найдено самодельное взрывное устройство
В пытавшейся въехать в Крым машине найдено самодельное взрывное устройство

Ранее в Крыму были задержаны мужчина и женщина, завербованные украинскими спецслужбами. Они планировали теракты на территории полуострова. У диверсанта нашли и изъяли радиоуправляемое самодельное взрывное устройство осколочно-фугасного действия. Также у него была обнаружена переписка, подтверждающая его планы по совершению теракта на ж/д путях в Симферопольском районе.

Обложка ©

Shutterstock

Оксана Попова
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