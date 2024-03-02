В пытавшейся въехать в Крым машине найдено самодельное взрывное устройство
РИА "Новости": На въезде в Крым с севера под днищем машины нашли СВУ
Сотрудники КПП Джанкой обнаружили под днищем автомобиля, следовавшего в Крым, самодельное взрывное устройство. За рулём транспортного средства находился правоохранитель из Херсонской области. Об этом РИА "Новости" сообщили в силовых структурах региона.
Взрывотехники переместили машину на безопасное расстояние и извлекли жуткую находку, установленную, кстати говоря, прямо под водительским сиденьем. Выяснилось, что СВУ изготовлено из компонентов иностранного производства, поставляемых Украине странами НАТО. Сейчас обстоятельства инцидента расследуют оперативники.
Ранее в Крыму были задержаны мужчина и женщина, завербованные украинскими спецслужбами и готовившие теракты на территории полуострова. Видео оперативных действий обнародовал Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
Кадр из видео Telegram / РИА "Новости"