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2 марта, 05:19

В пытавшейся въехать в Крым машине найдено самодельное взрывное устройство

РИА "Новости": На въезде в Крым с севера под днищем машины нашли СВУ

Сотрудники КПП Джанкой обнаружили под днищем автомобиля, следовавшего в Крым, самодельное взрывное устройство. За рулём транспортного средства находился правоохранитель из Херсонской области. Об этом РИА "Новости" сообщили в силовых структурах региона.

Взрывотехники переместили машину на безопасное расстояние и извлекли жуткую находку, установленную, кстати говоря, прямо под водительским сиденьем. Выяснилось, что СВУ изготовлено из компонентов иностранного производства, поставляемых Украине странами НАТО. Сейчас обстоятельства инцидента расследуют оперативники.

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Ранее в Крыму были задержаны мужчина и женщина, завербованные украинскими спецслужбами и готовившие теракты на территории полуострова. Видео оперативных действий обнародовал Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

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Кадр из видео Telegram / РИА "Новости"

Лариса Сафронова
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