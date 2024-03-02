В пытавшейся въехать в Крым машине найдено самодельное взрывное устройство

Сотрудники КПП Джанкой обнаружили под днищем автомобиля, следовавшего в Крым, самодельное взрывное устройство. За рулём транспортного средства находился правоохранитель из Херсонской области. Об этом РИА "Новости" сообщили в силовых структурах региона.

Взрывотехники переместили машину на безопасное расстояние и извлекли жуткую находку, установленную, кстати говоря, прямо под водительским сиденьем. Выяснилось, что СВУ изготовлено из компонентов иностранного производства, поставляемых Украине странами НАТО. Сейчас обстоятельства инцидента расследуют оперативники.