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19 февраля, 09:25

Двор в Подмосковье оцепили из-за взрывчатки в машине, её владельца проверяют на связи с Киевом

SHOT: Взрывное устройство нашли в автомобиле в подмосковной Лобне

Оцепление в районе Лобни, где нашли машину с взрывчаткой. Обложка © SHOT

Оцепление в районе Лобни, где нашли машину с взрывчаткой. Обложка © SHOT

Взрывное устройство обнаружили в автомобиле в подмосковной Лобне. По данным SHOT, в городе объявили режим "Загорск", требующий от людей немедленно эвакуироваться.

Из-за инцидента эвакуировано четыре дома — три по улице Дружбы, на которой стоит машина, и один по улице Мирной. Местных жителей направляют в школы. Рядом с автомобилем задержали мужчину, на данный момент силовики устанавливают его мотивы и проверяют на возможное сотрудничество с украинскими спецслужбами.

В Подмосковье задержали студента, который из-за стресса грозился въехать в колледж на авто со взрывчаткой
В Подмосковье задержали студента, который из-за стресса грозился въехать в колледж на авто со взрывчаткой

Ранее на петербургском Всеволожском заводе алюминиевых сплавов предотвратили теракт. По данным Life.ru, на территории предприятия нашли самодельное взрывное устройство почти с двумя килограммами взрывчатки. Владельца пакета ищут, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Матвей Константинов
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