Двор в Подмосковье оцепили из-за взрывчатки в машине, её владельца проверяют на связи с Киевом

Взрывное устройство обнаружили в автомобиле в подмосковной Лобне. По данным SHOT, в городе объявили режим "Загорск", требующий от людей немедленно эвакуироваться.

Из-за инцидента эвакуировано четыре дома — три по улице Дружбы, на которой стоит машина, и один по улице Мирной. Местных жителей направляют в школы. Рядом с автомобилем задержали мужчину, на данный момент силовики устанавливают его мотивы и проверяют на возможное сотрудничество с украинскими спецслужбами.