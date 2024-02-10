На металлургическом заводе в Петербурге предотвратили теракт

Теракт предотвратили на Всеволожском заводе алюминиевых сплавов в Петербурге. Там обнаружили самодельное взрывное устройство почти с двумя килограммами взрывчатки, сообщает SHOT.

Пакет с тремя бурыми брусками и пластмассовой трубкой нашли накануне на территории предприятия. Неизвестный оставил устройство рядом со складом. Прибывшие на место экстренные службы изъяли предмет. Выяснилось, что в устройстве содержался тетрил — мощное взрывчатое вещество, в СВУ его было более 1,7 килограмма. Туда же злоумышленники вмонтировали зажигательную трубку.

При этом территория, где установили взрывчатку, не попадает под камеры видеонаблюдения. Теперь полиции предстоит выяснить, кто пронёс пакет на завод. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Известно, что этот завод является одним из крупнейших в России предприятий по производству вторичных алюминиевых сплавов из переработанных алюминиевых банок.