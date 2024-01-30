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30 января, 18:31

Похожий на СВУ предмет обнаружили у жилого дома на востоке Москвы

Похожий на СВУ предмет обнаружили у жилого дома на востоке Москвы. Обложка © T.me / SHOT

Похожий на СВУ предмет обнаружили у жилого дома на востоке Москвы. Обложка © T.me / SHOT

Похожий на СВУ подозрительный предмет нашли рядом с жилым домом на Измайловском бульваре в восточной части Москвы. На место выехали кинологи с собаками, район оцепили, сообщил SHOT.

Звонок в полицию поступил от мужчины, который проходил мимо и увидел странное устройство, собранное из длинных батареек с торчащими проводами, перемотанных монтажным скотчем. Сейчас район оцепили, весь бульвар от 13-й до 15-й Парковой улицы перекрыт для прохода людей и проезда машин.

Район в центре Владивостока оцепили из-за найденной страйкбольной гранаты
Район в центре Владивостока оцепили из-за найденной страйкбольной гранаты

Ранее сообщалось, что самодельное взрывное устройство было обнаружено на железнодорожной подстанции в Ярославле. Сапёры изучили предмет с лампочками, после чего уничтожили его в специальном контейнере. Обломки СВУ отправлены на экспертизу.

Александра Мышляева
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