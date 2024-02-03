В Подмосковье задержали студента, который из-за стресса грозился въехать в колледж на авто со взрывчаткой

В Подмосковье задержали студента, угрожавшего въехать в Щёлковский колледж на автомобиле со взрывчаткой. По данным SHOT, пугающие сообщения в одном из чатов написал 18-летний парень из Фрязина, обучающийся в данном колледже на строителя. Он заявлял, что хочет взорвать учебное заведение и якобы уже подготовил машину с СВУ.

Студента быстро вычислили и поймали, на допросе он заявил, что не собирался никого убивать, а своими странными сообщениями он просто снимает стресс, возникший из-за однообразной жизни. По словам юноши, ранее он писал подобное другу, но тот его заблокировал. Тогда задержанный начал искать чаты, чтобы пугать других людей, и придумывал однотипные истории: мол, уже покупает оружие, гранаты и вот-вот совершит страшное. Сейчас с ним разбираются следователи.