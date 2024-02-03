Life.ru узнал личность мужчину, угрожавшего зарезать фигуриста Дикиджи
На угрожавшего убить фигуриста Дикиджи составлен протокол за мелкое хулиганство
Владислав Дикиджи. Обложка © ТАСС / Сергей Бобылев
На мужчину, который угрожал убить фигуриста Владислава Дикиджи в метро Петербурга, составлен протокол за мелкое хулиганство. Нападавшим оказался 60-летний инженер Иван Юхтенко, сообщает SHOT.
Напавший на фигуриста Дикиджи Иван Юхтенко. Фото © SHOT
Инцидент произошёл накануне вечером около 19:00. Юхтенко потянул Дикиджи за рюкзак, приставил нож к его шее и пригрозил зарезать. Спортсмен смог оттолкнуть мужчину и убежать. Примерно через четыре часа мужчину задержали в его квартире. Выяснилось, что он работает сервисным инженером компании, производящей судовое оборудование.
Владислав Дикиджи — серебряный призёр чемпионата России по фигурному катанию 2024 года. Кроме того, спортсмен является победителем двух этапов Гран-при России в Казани и Москве.