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3 февраля, 09:46

Life.ru узнал личность мужчину, угрожавшего зарезать фигуриста Дикиджи

На угрожавшего убить фигуриста Дикиджи составлен протокол за мелкое хулиганство

Владислав Дикиджи. Обложка © ТАСС / Сергей Бобылев

Владислав Дикиджи. Обложка © ТАСС / Сергей Бобылев

На мужчину, который угрожал убить фигуриста Владислава Дикиджи в метро Петербурга, составлен протокол за мелкое хулиганство. Нападавшим оказался 60-летний инженер Иван Юхтенко, сообщает SHOT.

Напавший на фигуриста Дикиджи Иван Юхтенко. Фото © SHOT

Напавший на фигуриста Дикиджи Иван Юхтенко. Фото © SHOT

Инцидент произошёл накануне вечером около 19:00. Юхтенко потянул Дикиджи за рюкзак, приставил нож к его шее и пригрозил зарезать. Спортсмен смог оттолкнуть мужчину и убежать. Примерно через четыре часа мужчину задержали в его квартире. Выяснилось, что он работает сервисным инженером компании, производящей судовое оборудование.

Владислав Дикиджи — серебряный призёр чемпионата России по фигурному катанию 2024 года. Кроме того, спортсмен является победителем двух этапов Гран-при России в Казани и Москве.

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Напомним, ранее Дикиджи сообщил, что на него напали с ножом в Санкт-Петербурге вечером 2 февраля. По словам его тренера Олега Татаурова, нападавший был "не совсем в адеквате".

Никита Никонов
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