"Нож у горла был": Молодого фигуриста чуть не зарезали в Петербурге
В Петербурге 19-летний фигурист Дикиджи сообщил, что на него напали с ножом
Владислав Дикиджи. Обложка © ТАСС / Донат Сорокин
19-летний фигурист Владислав Дикиджи вечером в пятницу, 2 февраля, сообщил, что на него напали с ножом в Санкт-Петербурге. Тревожные для фанатов публикации спортсмен оставил в телеграм-канале.
"Меня чуть не зарезали. Нож у моего горла был достаточно близко. Думаю, что среагировал бы я немного позже — и всё. На данный момент нахожусь с полицейскими, буду писать заявление", — написал он, пообещав позже рассказать подробности случившегося.
Дикиджи — серебряный призёр чемпионата России по фигурному катанию 2023 года. Кроме того, спортсмен является победителем двух этапов Гран-при России в Казани и Москве.
Ранее Life.ru писал, что олимпийского чемпиона по фигурному катанию Дмитрия Соловьёва избили возле одного из ресторанов в Москве. По словам директора спортсмена, он заступился за свою девушку, вместе с которой посетил мероприятие по случаю 30-летия Федерации кёрлинга России. Полицейские задержали избивших Соловьёва, было возбуждено уголовное дело. В мае 2022 года суд прекратил его из-за примирения сторон.