"Нож у горла был": Молодого фигуриста чуть не зарезали в Петербурге

19-летний фигурист Владислав Дикиджи вечером в пятницу, 2 февраля, сообщил, что на него напали с ножом в Санкт-Петербурге. Тревожные для фанатов публикации спортсмен оставил в телеграм-канале.

"Меня чуть не зарезали. Нож у моего горла был достаточно близко. Думаю, что среагировал бы я немного позже — и всё. На данный момент нахожусь с полицейскими, буду писать заявление", — написал он, пообещав позже рассказать подробности случившегося.