Экс-футболист сборной Боливии был застрелен прямо во время матча в Мексике

Бывший футболист сборной Боливии Серхио Хауреги погиб во время любительского товарищеского матча в Мексике. Как сообщает издание Proceso, спортсмена застрелили прямо во время поединка.

В ходе игры 38-летний футболист, который выступал за команду "Атлетико Сан-Луис Рей", подошёл к краю поля, чтобы попить воды. В этот момент к нему подбежал неизвестный и выстрелил в спортсмена шесть раз, а после сразу сбежал с места преступления. В футбольном клубе выразили соболезнования в связи с гибелью Хауреги.

Футболист завершил профессиональную карьеру в 2012 году. За сборную Боливии он отыграл 13 матчей.