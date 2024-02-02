Экс-футболист сборной Боливии был застрелен прямо во время матча в Мексике
Proceso: Экс-футболиста сборной Боливии Серхио Хауреги застрелили во время матча
Серхио Хауреги. Обложка © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Sergio Jáuregui
Бывший футболист сборной Боливии Серхио Хауреги погиб во время любительского товарищеского матча в Мексике. Как сообщает издание Proceso, спортсмена застрелили прямо во время поединка.
В ходе игры 38-летний футболист, который выступал за команду "Атлетико Сан-Луис Рей", подошёл к краю поля, чтобы попить воды. В этот момент к нему подбежал неизвестный и выстрелил в спортсмена шесть раз, а после сразу сбежал с места преступления. В футбольном клубе выразили соболезнования в связи с гибелью Хауреги.
Футболист завершил профессиональную карьеру в 2012 году. За сборную Боливии он отыграл 13 матчей.
А ранее Лайф рассказывал, что бойца смешанных единоборств Магомедрасула Мутаева убили в Махачкале вечером 31 января, камера запечатлела, как стрелок разрядил в спортсмена весь магазин пистолета. Тот скончался по пути в больницу. По данным Лайфа, в расправе подозревают 18-летнего Надырхана К., который мог пойти на преступление из мести: ранее боец якобы издевался над ним. Возбуждено уголовное дело. Известно, что Мутаев занимался в школе единоборств имени Абдулманапа Нурмагомедова — отца экс-чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова.