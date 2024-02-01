Камера в Махачкале сняла жестокое убийство бойца ММА Магомедрасула Мутаева

Боец смешанных единоборств Магомедрасул Мутаев убит в Махачкале. Вооружённый пистолетом злоумышленник разрядил в 20-летнего спортсмена весь магазин. Подробностями трагедии делится SHOT.

Момент преступления запечатлела камера видеонаблюдения, которая установлена возле дома погибшего на улице Гапцахской. На записи видно, как убийца атакует жертву со спины, добивая раненого ММА-бойца, даже когда тот упал на землю. Сообщение о выстрелах поступило в полицию около 22:30, рассказали Лайфу в региональном МВД.

Момент убийства Магомедрасула Мутаева запечатлела камера видеонаблюдения. Видео © t.me / SHOT

Сейчас на месте происшествия работают следователи и криминалисты. Дагестанские силовики установили личность подозреваемого и приступили к его поискам, в городе объявлен план "Перехват". По данным SHOT, погибший занимался в школе единоборств имени Абдулманапа Нурмагомедова — отца чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова.

"Ужасная трагедия! С глубоким сожалением сообщаем о преждевременном уходе из жизни молодого и перспективного атлета Мухаммада Мутаева!" — прокомментировал ситуацию промоушен FIGHT NIGHTS, где выступал погибший.