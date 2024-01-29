Рэпер и боец поп-ММА угодил в полицию из-за пьяной драки после концерта в Петербурге

Блогера, рэпера и бойца поп-ММА Корнея Тарасова задержали в Петербурге за драку на Лиговском проспекте. О случившемся рассказал 18-летний парень, который пострадал во время потасовки. По его словам, Тарасов первый начал агрессивно себя вести, сообщает Mash на Мойке.

Опубликованные Тарасовым видео с хип-хоп фестиваля. Видео © t.me / Mash на Мойке

33-летнего блогера доставили в 76-й отдел полиции за драку после концерта в клубе "Грибоедов", где Тарасов выступал хедлайнером на хип-хоп фестивале. Блогер опубликовал видео с мероприятия, на которых видно, что на тот момент он находился в состоянии алкогольного опьянения.