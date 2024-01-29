Рэпер и боец поп-ММА угодил в полицию из-за пьяной драки после концерта в Петербурге
Mash: Боец поп-ММА Тарасов задержан за драку в центре Петербурга
Блогера, рэпера и бойца поп-ММА Корнея Тарасова задержали в Петербурге за драку на Лиговском проспекте. О случившемся рассказал 18-летний парень, который пострадал во время потасовки. По его словам, Тарасов первый начал агрессивно себя вести, сообщает Mash на Мойке.
Опубликованные Тарасовым видео с хип-хоп фестиваля. Видео © t.me / Mash на Мойке
33-летнего блогера доставили в 76-й отдел полиции за драку после концерта в клубе "Грибоедов", где Тарасов выступал хедлайнером на хип-хоп фестивале. Блогер опубликовал видео с мероприятия, на которых видно, что на тот момент он находился в состоянии алкогольного опьянения.
С заявлением в полицию обратился 18-летний молодой человек. Он рассказал, что гулял с друзьями по Лиговскому проспекту, где они и встретили Тарасова с его компанией. Ребята узнали рэпера, но бойцу поп-ММА неожиданно не понравилась его известность. В итоге он принялся оскорблять парня, а затем пустил в ход кулаки.
Басманный суд Москвы заочно арестовал блогера и бодибилдера Александра Шпака по делу о фейках о Вооружённых силах России. Напомним, после начала спецоперации на Украине Шпак перебрался в Турцию, откуда начал открыто критиковать Россию. Подобные выходки неоднократно заканчивались для Шпака административкой и многотысячными штрафами за дискредитацию ВС РФ.
t.me / Mash на Мойке