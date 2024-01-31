В Москве боец джиу-джитсу хотел проучить школьника за хулиганство, но едва не убил

В Москве 38-летний боец джиу-джитсу проломил голову старшекласснику. Ему не понравилось, что школьник потехи ради бил ногой припаркованные автомобили. О ситуации сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, всё произошло, когда спортсмен, у которого есть бизнес по грузоперевозкам, возвращался к себе домой в район Солнцево. На Домостроительной улице он увидел юношу, который колотил руками и ногами по припаркованным автомобилям. Мужчина сделал ему замечание, но тот его проигнорировал и продолжил развлекаться. Из-за этого спортсмен рассвирепел и показал школьнику всю свою мощь — нанёс ему три удара ногой по голове и скрылся.

В итоге 17-летнего подростка госпитализировали с открытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга и переломом черепа. Нападавшего удалось задержать спустя сутки после происшествия. Возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью", по которому мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.