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31 января, 07:53

В Москве боец джиу-джитсу хотел проучить школьника за хулиганство, но едва не убил

SHOT: В Москве 38-летний боец джиу-джитсу проломил череп школьнику

Мужчина, жестоко избивший одиннадцатиклассника в Москве. Обложка © t.me / SHOT

Мужчина, жестоко избивший одиннадцатиклассника в Москве. Обложка © t.me / SHOT

В Москве 38-летний боец джиу-джитсу проломил голову старшекласснику. Ему не понравилось, что школьник потехи ради бил ногой припаркованные автомобили. О ситуации сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, всё произошло, когда спортсмен, у которого есть бизнес по грузоперевозкам, возвращался к себе домой в район Солнцево. На Домостроительной улице он увидел юношу, который колотил руками и ногами по припаркованным автомобилям. Мужчина сделал ему замечание, но тот его проигнорировал и продолжил развлекаться. Из-за этого спортсмен рассвирепел и показал школьнику всю свою мощь — нанёс ему три удара ногой по голове и скрылся.

В итоге 17-летнего подростка госпитализировали с открытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга и переломом черепа. Нападавшего удалось задержать спустя сутки после происшествия. Возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью", по которому мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.

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Ранее Лайф рассказывал о том, что в Москве актёры страшного квеста перестарались с запугиванием и слишком сильно затолкали школьника, в результате чего ему потребовалась медицинская помощь. На следующее утро парень не смог встать с кровати, а всё его тело покрылось синяками. В травмпункте у него диагностировали сильные ушибы грудной клетки и защемление нерва в пояснице.

Юрий Лысенко
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