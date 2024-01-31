В Москве боец джиу-джитсу хотел проучить школьника за хулиганство, но едва не убил
SHOT: В Москве 38-летний боец джиу-джитсу проломил череп школьнику
Мужчина, жестоко избивший одиннадцатиклассника в Москве. Обложка © t.me / SHOT
В Москве 38-летний боец джиу-джитсу проломил голову старшекласснику. Ему не понравилось, что школьник потехи ради бил ногой припаркованные автомобили. О ситуации сообщает SHOT.
По данным телеграм-канала, всё произошло, когда спортсмен, у которого есть бизнес по грузоперевозкам, возвращался к себе домой в район Солнцево. На Домостроительной улице он увидел юношу, который колотил руками и ногами по припаркованным автомобилям. Мужчина сделал ему замечание, но тот его проигнорировал и продолжил развлекаться. Из-за этого спортсмен рассвирепел и показал школьнику всю свою мощь — нанёс ему три удара ногой по голове и скрылся.
В итоге 17-летнего подростка госпитализировали с открытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга и переломом черепа. Нападавшего удалось задержать спустя сутки после происшествия. Возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью", по которому мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.
Ранее Лайф рассказывал о том, что в Москве актёры страшного квеста перестарались с запугиванием и слишком сильно затолкали школьника, в результате чего ему потребовалась медицинская помощь. На следующее утро парень не смог встать с кровати, а всё его тело покрылось синяками. В травмпункте у него диагностировали сильные ушибы грудной клетки и защемление нерва в пояснице.