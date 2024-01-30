В Москве двое школьников устроили "царский махач", обсуждая Николая II

В Москве двое подростков подрались, когда обсуждали последнего императора России Николая II. Обстоятельства инцидента устанавливают правоохранительные органы, сообщает Mash.

По информации телеграм-канала, инцидент произошёл в "Петровской школе", которая входит в топ-30 лучших частных учреждений Москвы. Один из учащихся назвал Николая II слабаком, однако это сильно не понравилось его 15-летнему однокласснику. Мальчик так разозлился, что ударил оппонента в нос, а драку пришлось разнимать проходившей мимо пенсионерке.

В итоге мальчику, оскорбившего российского правителя, пришлось обращаться в больницу, где у него выявили перелом носа. Кстати, известно, что нападавший ранее состоял на учёте по делам несовершеннолетних. За ним установили надзор из-за того, что ребёнок принёс в школу игрушечный пистолет. Теперь в деле разбирается полиция.