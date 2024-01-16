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16 января, 09:16
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Массовая драка студентов РАНХиГС в Москве закончилась поножовщиной и задержаниями

Два человека пострадали в массовой драке студентов РАНХиГС

В Москве произошла массовая драка студентов РАНХиГС, в итоге двух первокурсников госпитализировали с колото-резаными ранами груди, спины и живота, а ещё 11 доставлены в отдел полиции. Об этом сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, инцидент произошёл днём 15 января. Группа студентов, среди которых были несовершеннолетние первокурсники, устроила разборки в столичном районе Текстильщики. Один из участников драки оказался вооружён ножом и ударил двух 16-летних парней.

Пострадавших госпитализировали в больницу: у одного — множественные ранения живота и грудной клетки, у другого — резаная рана спины и руки. Также 11 человек задержали и доставили в отдел, 10 из них оказалось меньше 18 лет, на них составили административку по статье "Мелкое хулиганство".

А вот 18-летнего студента, устроившего поножовщину, объявили в розыск, возбуждено уже уголовное дело по статье "Хулиганство".

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А ранее массовую драку в центре Владивостока устроили водители автобусов. Всё произошло в районе остановки "Центральная площадь", прямо на проезжей части. Причины конфликта неизвестны.

Обложка ©

Shutterstock

Александра Вишнякова
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