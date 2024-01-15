Мордобой на троих: Россиянка с кулаками бросилась на обидчика мужа в лифте и отбила его

Семейная пара из Краснодара приехала к знакомым, чтобы отметить старый Новый год, и устроила настоящее побоище в лифте с живущим по соседству мужчиной. Эпичный тройной мордобой попал на камеры видеонаблюдения. Запись оказалась в распоряжении Лайфа.

Женщина отбила супруга у мужчины в лифте в Краснодаре. Видео © LIFE

Застолье с караоке, которое началось в шесть вечера и длилось до ночи, вышло настолько бурным, что через несколько часов соседи стали стучать в дверь, но празднующие не открывали. Тогда жильцы, недовольные громкой музыкой (в том числе песней Земфиры* "Хочешь?", где певица спрашивала об убийстве соседей), криками, звуками передвигаемой мебели, а также громкими и частыми ударами в пол каким-то тяжёлым предметом, вызвали полицию, однако сотрудники так и не приехали.

Ближе к двум ночи вечеринка начала стихать и сосед снизу, который всё это время успокаивал своего напуганного плачущего пятилетнего ребёнка, решил спуститься в магазин. Мужчина вызвал лифт, и там оказалась уходящая с праздника семейная пара. Зайдя в кабину, сосед не скрывал радости, что надоевшие гости наконец-то едут к себе домой и ему больше не придётся слушать их вопли. В ответ те парировали, что он никто и не может им указывать, где и в какое время петь песни, а должен сидеть дома и молчать. Особенно агрессивно вёл себя муж женщины: он оскорблял оппонента и первым полез в драку. Впрочем, инициативу быстро потерял. Супруга попыталась защитить его от соседа, но тот, кажется, почти не реагировал на её удары. В итоге с помощью разговоров ей всё же удалось убедить мужчину отпустить её мужа.

Также известно, что организатор вечеринки является членом совета этой многоэтажки. Вероятно, поэтому она решила, что может шуметь посреди ночи. При этом такие тусовки в данной квартире — не редкость, соседи снизу уже не раз вызывали полицию и обращались к участковому, однако ничего не поменялось. Между тем в региональном управлении МВД сообщили, что проводят проверку.

"Незадолго до конфликта в лифте супруга мужчины, который зашёл в лифт, жаловалась в полицию на собственника квартиры, в которой находились данные граждане в качестве гостей. Впоследствии между супругом заявительницы и гостями собственницы этой квартиры в лифте произошёл конфликт. Последняя вскоре заявила о том, что сосед избил её друзей и угрожал им физической расправой", — отметили в ведомстве.

Ранее Лайф писал, что на Новый год во Владивостоке мужчина вытащил девушку в подъезд и жестоко избил. Пострадавшей диагностировали сотрясение головного мозга.