Регион

Уведомления отключены

15 января, 14:54

Мордобой на троих: Россиянка с кулаками бросилась на обидчика мужа в лифте и отбила его

В Краснодаре семейная пара устроила драку с мужчиной в лифте

Семейная пара из Краснодара приехала к знакомым, чтобы отметить старый Новый год, и устроила настоящее побоище в лифте с живущим по соседству мужчиной. Эпичный тройной мордобой попал на камеры видеонаблюдения. Запись оказалась в распоряжении Лайфа.

Женщина отбила супруга у мужчины в лифте в Краснодаре. Видео © LIFE

Застолье с караоке, которое началось в шесть вечера и длилось до ночи, вышло настолько бурным, что через несколько часов соседи стали стучать в дверь, но празднующие не открывали. Тогда жильцы, недовольные громкой музыкой (в том числе песней Земфиры* "Хочешь?", где певица спрашивала об убийстве соседей), криками, звуками передвигаемой мебели, а также громкими и частыми ударами в пол каким-то тяжёлым предметом, вызвали полицию, однако сотрудники так и не приехали.

Ближе к двум ночи вечеринка начала стихать и сосед снизу, который всё это время успокаивал своего напуганного плачущего пятилетнего ребёнка, решил спуститься в магазин. Мужчина вызвал лифт, и там оказалась уходящая с праздника семейная пара. Зайдя в кабину, сосед не скрывал радости, что надоевшие гости наконец-то едут к себе домой и ему больше не придётся слушать их вопли. В ответ те парировали, что он никто и не может им указывать, где и в какое время петь песни, а должен сидеть дома и молчать. Особенно агрессивно вёл себя муж женщины: он оскорблял оппонента и первым полез в драку. Впрочем, инициативу быстро потерял. Супруга попыталась защитить его от соседа, но тот, кажется, почти не реагировал на её удары. В итоге с помощью разговоров ей всё же удалось убедить мужчину отпустить её мужа.

Камера видеонаблюдения в лифте засняла своего "убийцу" в последние мгновения службы
Камера видеонаблюдения в лифте засняла своего "убийцу" в последние мгновения службы

Также известно, что организатор вечеринки является членом совета этой многоэтажки. Вероятно, поэтому она решила, что может шуметь посреди ночи. При этом такие тусовки в данной квартире — не редкость, соседи снизу уже не раз вызывали полицию и обращались к участковому, однако ничего не поменялось. Между тем в региональном управлении МВД сообщили, что проводят проверку.

"Незадолго до конфликта в лифте супруга мужчины, который зашёл в лифт, жаловалась в полицию на собственника квартиры, в которой находились данные граждане в качестве гостей. Впоследствии между супругом заявительницы и гостями собственницы этой квартиры в лифте произошёл конфликт. Последняя вскоре заявила о том, что сосед избил её друзей и угрожал им физической расправой", — отметили в ведомстве.

Ярославский гопник наплевал в лифте на штраф в 1,5 тысячи рублей и попал на видео
Ярославский гопник наплевал в лифте на штраф в 1,5 тысячи рублей и попал на видео

Ранее Лайф писал, что на Новый год во Владивостоке мужчина вытащил девушку в подъезд и жестоко избил. Пострадавшей диагностировали сотрясение головного мозга.

* Внесена Минюстом России в реестр иностранных агентов.

Обложка ©

LIFE

Никита Осипов
  • Новости
  • Происшествия
  • Краснодарский край
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров