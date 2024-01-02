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2 января, 01:33

Захлёбывалась кровью и пыталась уползти: Приморец жестоко избил свою девушку в подъезде

Во Владивостоке мужчина вытащил девушку в подъезд в Новый год и жестоко избил

Празднование Нового года едва не закончилось трагедией во Владивостоке, где агрессивный мужчина избил полуголую сожительницу в подъезде одной из многоэтажек. Всё происходящее попало на камеры видеонаблюдения.

В Приморье мужчина избил сожительницу в новогоднюю ночь. Видео © t.me / NEWS.VL / DPS VL

Видео агрессивного избиения появилось в одном из местных телеграм-каналов. На нём видно, что мужчина вытаскивает за волосы девушку в тамбур и с невероятной силой начинает её лупить кулаками, пока та кричит от боли и беспомощности, захлёбываясь собственной кровью. Избив сожительницу, он начал таскать её по ледяному кафелю, а затем вытолкал пинками в лифт и нажал на кнопку. На этом ролик обрывается.

После произошедшего девушка оказалась в больнице, где ей диагностировали сотрясение головного мозга. Медики сообщили о поступившей в полицию, после туда нагрянули полицейские.

"Женщина сообщила, что произошёл конфликт с 30-летним сожителем, в ходе которого он нанёс ей телесные повреждения. В настоящее время сотрудники полиции проводят проверку, устанавливают все обстоятельства происшествия, опрашивают участников и очевидцев конфликта", — рассказали в региональном управлении МВД.

Россиянка с любовником до смерти избили пришедшего не вовремя мужа
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Ранее Лайф сообщал, что в Астрахани пьяный 41-летний мужчина избил 80-летнюю мать табуретом, а затем запер её в квартире, где сжёг диван. Женщина погибла. В отношении астраханца завели уголовное дело по статье "Убийство", ему грозит до 20 лет тюрьмы.

Обложка ©

t.me / NEWS.VL / DPS VL

Оксана Попова
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