Россиянка с любовником до смерти избили пришедшего не вовремя мужа

Жительница Челябинска с любовником забили мужа, заставшего супругу за изменой. Как сообщает Ura.ru, парочку уже отправили на два месяца в СИЗО.

По информации издания, муж вернулся домой раньше времени и застал жену с любовником. Тогда влюблённые решили избавиться от него и начали жестоко избивать. В результате мужчине проломили голову, сломали кости лица и рёбра. Из-за полученных травм у погибшего случилось кровоизлияние в мозг, лёгкие и сердце, он умер на месте.

В настоящее время пара находится под стражей. Известно, что любовник женщины ранее был судим за неуплату налогов.