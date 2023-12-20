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20 декабря, 14:50

Россиянка с любовником до смерти избили пришедшего не вовремя мужа

Жительница Челябинска с любовником убили заставшего измену мужа

Жительница Челябинска с любовником забили мужа, заставшего супругу за изменой. Как сообщает Ura.ru, парочку уже отправили на два месяца в СИЗО.

По информации издания, муж вернулся домой раньше времени и застал жену с любовником. Тогда влюблённые решили избавиться от него и начали жестоко избивать. В результате мужчине проломили голову, сломали кости лица и рёбра. Из-за полученных травм у погибшего случилось кровоизлияние в мозг, лёгкие и сердце, он умер на месте.

В настоящее время пара находится под стражей. Известно, что любовник женщины ранее был судим за неуплату налогов.

Ранее Лайф сообщал, что житель Дагестана отомстил любовнику жены, похитив его и раздев догола в центре села. По нашим данным, жертвой стал 33-летний учитель, злоумышленника уже задержали.

Хабаровчанка до смерти избила подругу и заставила её детей избавляться от трупа
Хабаровчанка до смерти избила подругу и заставила её детей избавляться от трупа
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Shutterstock

Наталья Исакова
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