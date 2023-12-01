Житель Дагестана отомстил любовнику жены, похитив его и раздев догола в центре села
Жители Дагестана похитили учителя, раздели его догола и выбросили в центре села
В Дагестане двое мужчин похитили учителя информатики. Злоумышленники силой усадили его в машину, сняли всю одежду и выбросили в центре села, сообщает SHOT.
По данным телеграм-канала, жертвой стал 33-летний педагог общеобразовательной сельской школы в Хасавюртовском районе. Двое мужчин подкараулили его вечером после работы и, угрожая расправой, запихнули в "девятку". Машина каталась около 40 минут, после чего похищенного голышом высадили в самом людном месте села.
Личность похитителей удалось установить, ими оказались 35-летний Ибрагим и 31-летний Хусейн. Они рассказали, что таким образом решили отомстить учителю, который закрутил роман с женой одного из них. Теперь им грозит серьёзное наказание, возбуждены уголовные дела по статьям "Похищение человека с применением насилия" и "Хулиганство".
А ранее Лайф рассказывал, как в Козельске выкрали 8-летнюю девочку и потребовали выкуп 1,5 млн рублей. Сначала в преступлении заподозрили сидящего в колонии её отца-рецидивиста, а позже оказалось, что в тот момент, когда за школьницу просили "криптовыкуп", его судили по делу о махинациях с электронной валютой. В итоге девочку нашли живой в Тульской области, похитители бросили её на обочине дороги. У малышки были зафиксированы ушибы груди и руки, а сама она рассказала о жестоком обращении.
Shutterstock