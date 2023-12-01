Житель Дагестана отомстил любовнику жены, похитив его и раздев догола в центре села

В Дагестане двое мужчин похитили учителя информатики. Злоумышленники силой усадили его в машину, сняли всю одежду и выбросили в центре села, сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, жертвой стал 33-летний педагог общеобразовательной сельской школы в Хасавюртовском районе. Двое мужчин подкараулили его вечером после работы и, угрожая расправой, запихнули в "девятку". Машина каталась около 40 минут, после чего похищенного голышом высадили в самом людном месте села.