Камера видеонаблюдения в лифте засняла своего "убийцу" в последние мгновения службы

Весёлая дама в Кирове разобралась с камерой в лифте в стиле Джеймса Бонда — выстрелила в объектив из автомата. Кадры динамичной сцены, вполне достойной боевика, опубликовал SHOT.

Момент преступного вооружённого нападения кировчанки на камеру видеонаблюдения в лифте. Видео © t.me / SHOT

1 января жительница кировского микрорайона Коминтерновский по имени Ольга вышла с друзьями из подъезда на перекур и зачем-то взяла с собой пневматическое ружьё. А когда компания возвращалась обратно в квартиру, кировчанка лихим выстрелом навскидку нанесла огневое поражение установленной в кабине лифта камере видеонаблюдения.

Однако после праздников совесть Ольги вернулась с каникул — и снайперша посетила отделение полиции с явкой с повинной. Она объяснила свои действия тем, что полагала будто ружьё не заряжено и хотела сделать выстрел вхолостую. Ущерб от меткого выстрела оценили в пять тысяч рублей. Соседи рассказали, что компенсацию Ольга пока что не выплатила.