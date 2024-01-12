Камера видеонаблюдения в лифте засняла своего "убийцу" в последние мгновения службы
SHOT: Кировчанка расстреляла камеру видеонаблюдения в лифте из автомата
Весёлая дама в Кирове разобралась с камерой в лифте в стиле Джеймса Бонда — выстрелила в объектив из автомата. Кадры динамичной сцены, вполне достойной боевика, опубликовал SHOT.
Момент преступного вооружённого нападения кировчанки на камеру видеонаблюдения в лифте. Видео © t.me / SHOT
1 января жительница кировского микрорайона Коминтерновский по имени Ольга вышла с друзьями из подъезда на перекур и зачем-то взяла с собой пневматическое ружьё. А когда компания возвращалась обратно в квартиру, кировчанка лихим выстрелом навскидку нанесла огневое поражение установленной в кабине лифта камере видеонаблюдения.
Однако после праздников совесть Ольги вернулась с каникул — и снайперша посетила отделение полиции с явкой с повинной. Она объяснила свои действия тем, что полагала будто ружьё не заряжено и хотела сделать выстрел вхолостую. Ущерб от меткого выстрела оценили в пять тысяч рублей. Соседи рассказали, что компенсацию Ольга пока что не выплатила.
Ранее Лайф сообщал о другом впечатляющем видео из кабины элеватора, запечатлевшем то, как в Уфе сорвался лифт с пятью пассажирами с шестого этажа жилого дома. К счастью, обошлось без жертв.
t.me / SHOT