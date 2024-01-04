Камера сняла ужас в падающем лифте с пятью пассажирами в Уфе

В Уфе сорвался лифт с пятью пассажирами с шестого этажа жилого дома. К счастью, обошлось без жертв. Об этом сообщает СУ СК России по Республике Башкортостан.

В Уфе сорвался лифт с пятью пассажирами с шестого этажа жилого дома. Видео © Telegram / "БашДТП | Bash.dtp.official"

"Организована проверка по сообщению о срыве лифта с пятью пассажирами в многоквартирном доме на улице Революционная города Уфы", — говорится в сообщении.

По предварительной информации, инцидент произошёл ночью с 1 на 2 января. Лифт с пятью мужчинами двигался вниз, после чего стал резко опускаться из-за технического сбоя. Аварийная служба приехала на место и вызволила пассажиров. По данным местных СМИ, у одного из пассажиров был диагностирован ушиб колена. Ему оказали медицинскую помощь на месте.

В настоящее время следователи устанавливают состояние лифта, а также проверяют полноту и частоту его ремонта и содержания. После проверки будет дана правовая оценка, подчеркнули в ведомстве. Предположительно, ремонтные работы лифта начнутся 4 января.